Разом з тим, водогін з річки Дніпро знову під контролем України. Після розмінування має відновитись постачання питної води до Миколаєва.

Уся Миколаївська область звільнена від російських окупантів.

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Проте, як заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, під окупантами ще залишається територія Кінбурнської коси.

"Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурна) звільнена", - зазначив він.

За словами Кіма, водовід для подачі води з Дніпра в Миколаїв знаходиться під українським контролем, але ще не розмінований.

"Буду найближчим часом знати терміни потенційного відновлення питної води в Ніко", - додав глава ОВА.

Також Кім розказав, що сьогодні провів виїзну нараду щодо ситуації на деокупованих територіях Миколаївщини. Разом з представниками всіх силових структур відвідали нещодавно деокуповану Снігурівку та провели нараду щодо відновлення життєдіяльності на звільнених територіях області.

"Зокрема, до наради долучилося керівництво Управління СБУ у Миколаївській області, Миколаївської обласної прокуратури, ГУ Національної поліції у Миколаївській області, Управління патрульної поліції в Миколаївській області, ГУ ДСНС у Миколаївській області, Територіального управління ДБР у Миколаєві, Миколаївського зонального відділу ВСП та начальник Баштанської РВА Владислав Дмитрів. Також участь взяли представники Національної гвардії, військові, майбутній начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта та моя радниця Ольга Малярчук", - зазначив Кім.

За його словами, під час зустрічі обговорили всі питання, повʼязані з повноцінним відновленням життєдіяльності Снігурівської та двох ближніх громад. Також визначилися зі стабілізаційними заходами.

"Вже зараз працюємо над забезпеченням звільнених громад електропостачанням й звʼязком та відновленням телесигналу. Завтра очікується поповнення складів гуманітарною допомогою для населення. Крім того, сьогодні оглянув пошкодження у Снігурівці, завдані російськими військовими, та відвідав місцеву лікарню. Працівники закладу надавали медичні послуги населенню навіть коли громада була окупованою. Тому для подальшої роботи лікарні було вирішено питання щодо забезпечення медичним персоналом, обладнанням та ліками", - наголосив очільник ОВА.

Попри те, що відповідні служби вже приступили до розмінування звільнених територій, місцевих жителів попросили бути обережнішими.

Війна в Україні: деокупація півдня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 листопада, до Херсона, окупованого в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Херсонському напрямку передові підрозділи Збройних сил України в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував інформацію про захід Збройних Сил України в окупований РФ з початку повномасштабної війни Херсон.

10 листопада стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль Снігурівку Миколаївської області.

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