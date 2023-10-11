Метою окупантів є захоплення Куп’янська, оскільки там є залізниця, вони також прагнуть вийти до річки Оскіл.

Ворог посилює наступальну активність на Куп’янсько-Лиманському напрямку, констатує начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Про це він сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини", говорячи про ситуацію на напрямку.

"Окупанти продовжують нарощувати інтенсивність саме на цьому напрямку. Основна мета - це залишається взяття Куп’янська, оскільки там залізниця і це важливий залізничний хаб на цьому напрямку. Та наступна мета - це пробиття наступного коридору та роз’єднання нашої компоненти (військ) у напрямку до річки Оскіл", - зазначив Євлаш.

За його інформацією, зараз ворог акцентує увагу на ділянках поблизу населених пунктів Синьківка та Іванівка На Харківщині, а також поблизу Макіївки. Раніше росіяни намагались наступати біля Нової Горівки, але "отримавши добряче по зубах від ЗСУ" відмовились протягом певного часу.

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"Але зараз, десь тиждень як, почали відновлювати свої наступальні дії", - зауважив Євлаш, додавши, що ворог зараз цю ділянку посилює своїми силами, зокрема авіацією.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за добу на фронті відбулося понад 100 боєзіткнень, російські окупанти намагалися тиснути на кількох напрямках.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки та Діброви Луганської області.

За даними аналітиків, російські війська розпочали локальні наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відвести українські сили від району Роботиного. При цьому активність бойових дій на Таврійському напрямку останнім часом дещо знизилася.

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