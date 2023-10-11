Українські захисники покращили тактичне положення західніше Роботиного Запорізької області.

Минула доба на фронті виявилася дуже гарячою – відбулося 108 бойових зіткнень, російські окупанти намагалися тиснути на кількох напрямках.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки та Діброви Луганської області.

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На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного Донецької області. На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Ситуація на фронті

За даними аналітиків, російські війська розпочали локальні наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відвести українські сили від району Роботиного.

Водночас зазначаося, що активність бойових дій на Таврійському напрямку останнім часом дещо знизилася. В ЗСУ пов'язують це з погодою та частковим перегрупуванням ворога.

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