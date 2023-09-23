Українські захисники протягом останнього тижня вирили понад 3000 метрів окопів та траншей; прорили близько 2,5 тис метрів протитанкового рову; виклали понад 2000 протитанкових мін.

Українські військові для зміцнення державного кордону протягом тижня вирили тисячі кілометрів окопів та встановили тисячі мін.

Про це у Facebook повідомив командувач Об'єднаними Силами ЗСУ Сергій Наєв, зазначивши при цьому, що українські захисники протягом останнього тижня вирили понад 3000 метрів окопів та траншей; прорили близько 2,5 тис метрів протитанкового рову; виклали понад 2000 протитанкових мін.

"Ми й надалі будемо продовжувати цю роботу для підвищення наших оборонних здібностей, щоб у разі чого завжди були готові адекватно діяти на ворожі наміри", - додав Наєв.

Заява Наєва про контроль на кордоні

21 вересня 2023 року командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв на тлі рішення Білорусі провести військові навчання заявив, що Україна посилює контроль на кордоні.

"Це, звичайно, не створює військової загрози, але є певна небезпека. Тому ми, в свою чергу, посилюємо пильність та готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика. Ми управляємо тими силами, які є в складі стабілізаційних угруповань. Це проста військова арифметика: наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу", - зазначив Наєв.

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