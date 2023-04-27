Лише повний контроль України над ЗАЕС може повернути безпеку світові.

Президент Володимир Зеленський у річницю аварії на Чорнобильській АЕС нагадав світу, наскільки крихкою є безпека у зв’язку з діями Росії.

"Річниця Чорнобильської катастрофи – це саме той день, коли варто нагадати всім у світі, наскільки крихкою є наша безпека. І тим паче тоді, коли вже понад рік щодня й щохвилини зберігається штучно створена Росією загроза радіаційної катастрофи на Запорізькій атомній станції. Лише повний контроль України над ЗАЕС може повернути й повну безпеку, причому не лише нашій країні, а й усій Європі, усьому світу", – сказав глава держави в вечірньому відеозверненні.

Зеленський підкреслив, що радіація не визнає державних кордонів, так само як і Російська Федерація. І лише повне дотримання правил може гарантувати безпеку.

Відео дня

Він також зазначив, що говорив 26 квітня з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо цього.

"Окремо хочу подякувати пану Гроссі за його ініціативу – дуже важливу соціальну ініціативу – такої спеціальної програми медичної підтримки для персоналу всіх наших атомних станцій. Дякую за підтримку наших людей", – додав Зеленський.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів.

Також окупанти цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо. Крім того, росіяни посилили тортури над працівниками ЗАЕС. Проти них також застосовують погрози та залякування.

Наприкінці березня 2023 року генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану ЗАЕС та повідомив, що її більше неможливо захистити.

26 квітня Гроссі заявив, що МАГАТЕ і далі намагається домовитись про безпечну зону на Запорізькій АЕС.

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