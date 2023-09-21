Україна посилює контроль на кордоні.

У Білорусі з 22 по 26 вересня відбудуться масштабні військові тренування і навчання.

"У Збройних силах Білорусі пройде двостороннє комплексне навчання. Мета навчання – вдосконалення рівня готовності органів військового управління оперативних об'єднань у забезпеченні безперервного управління підпорядкованими силами і засобами в ході ведення бойових дій. Під час розроблення задуму навчання враховувалися сучасні підходи до застосування військ на основі досвіду сучасних збройних конфліктів", - заявили у Міноборони Білорусі.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв на тлі рішення Білорусі провести військові навчання заявив, що Україна посилює контроль на кордоні.

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"Це, звісно, не створює військової загрози, але є певна небезпека. Тож ми, своєю чергою, підсилюємо пильність та готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика. Ми керуємо тими силами, які є у складі стабілізаційних угруповань. Це проста військова арифметика: наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу", - написав Наєв у Telegram.

Військові навчання в Білорусі

Минулого року білоруська армія регулярно проводила військові навчання. Це тривало фактично безперервно з 29 квітня по 1 січня.

Нещодавно до Білорусі прибув черговий ешелон збройних сил Російської Федерації. Війська нібито повинні взяти участь у навчаннях Організації Договору про колективну безпеку.

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