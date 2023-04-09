При цьому в ЗСУ додали, що в РФ немає багато підготовленого кількатисячного резерву десантників, тож вони доукомплектовувалися мобілізованими.

Великі втрати в Бахмуті серед найманців ПВК "Вагнера" змушують російське командування кидати на захоплення міста елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону. За його словами, росіяни таким чином не підсилюють своє угрупування, - це є вимушеною мірою на тлі системних і величезних втрат.

"Те, що там з'явилися десантники, це не підсилення, а те, що "Вагнер" отримує дуже великі втрати. Тому противник змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська - десантників і мотострілків, - для того, щоб поповнити угрупування на цьому напрямку. Інакше не буде виходити проведення таких агресивних динамічних військових дій на цьому напрямку", - сказав Череватий.

За його словами, ці підрозділи десантників, яких відправляють у Бахмут, також зазнають втрат. Череватий додав, що в РФ немає багато підготовленого кількатисячного резерву десантників, тож вони доукомплектовувалися мобілізованими.

Речник Східного угруповання ЗСУ розповів, що росіяни у Бахмуті втрачають убитими близько сотні осіб щодня, до них додаються поранені та важкопоранені.

"Це дуже важкі втрати, які поповнювати дуже важко, особливо коли зараз цей потік з в'язниць російських не дуже продовжується. Відтак, це найагресивніше угрупування, "Вагнера" саме, яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають", - підкреслив Череватий.

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку російські загарбницькі війська все ще намагається захопити Бахмут, проте безуспішно. Тим часом, український Бахмут тримає оборону вже 252-й день.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, до участі у боях за Бахмут Донецької області російські окупанти залучають найпрофесійніші підрозділи. Зокрема, участь у боях беруть зокрема спецпризначенці та десантно-штурмові загони. Вона додала, що в Бахмуті ворог проявляє високу інтенсивність дій і зазнає великих втрат.

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