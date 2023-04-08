Зазначається, що у Бахмуті ворог проявляє високу інтенсивність дій і зазнає великих втрат.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що до участі у боях за Бахмут Донецької області російські окупанти залучають найпрофесійніші підрозділи. Зокрема, участь у боях беруть і десантно-штурмові загони.

"У боях за Бахмут ворог залучає найпрофесійніші свої підрозділи. Це не лише "вагнерівці", а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони. Разом з тим, вони несуть значні втрати. У Бахмуті ворог проявляє високу інтенсивність дій. Застосовує максимум зусиль. Це потребує відповідних оборонних заходів з нашого боку та оперативних рішень", – повідомила вона в Telegram.

Заступниця міністра наголосила, що протягом доби, що минає, на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії.

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"Найзапекліші бої з-поміж зазначених ділянок тривають за Мар’їнку. Наші воїни не дають можливості ворогу просуватись та досягти поставлених цілей", – зазначила вона.

За словами Маляр, наразі ситуація контрольована, командування постійно працює в зоні бойових дій, штаби працюють цілодобово.

Війна в Україні: важливі новини

Постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що деокупація українського півострова буде проводитися військовим шляхом. Вона наголосила, що після звільнення Криму там одразу запрацюють військові адміністрації, які пізніше будуть трансформовані у військово-цивільні, а згодом і у цивільні.

Крім того, ворог продовжує зазнавати величезних втрат на війні, яку розвʼязав проти нашої держави. Так, станом на квітень 2023 року українські захисники позбавили росіян понад 10 тисяч одиниць військової техніки. Зазначається, що ЗСУ затрофеїли 2834 одиниці російської військової техніки.

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