Наразі система Hawk ще не на чергуванні, а от IRIS і NASAMS стріляють і показують стовідсотковий результат.

Українські системи протиповітряної оборони (ППО), яких недостатньо для захисту всієї України, постійно переміщуються, бо ворог веде розвідку і намагається їх уразити.

"Система Hawk ще не на чергуванні, а от IRIS і NASAMS – це те, що вже ефективно воює, стріляє і показує стовідсотковий результат. Але їх дуже мало", - розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, для захисту всієї території України наявних ППО недостатньо. При цьому протиповітряний захист має весь час змінювати свою дислокацію для уникнення ураження.

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"Уявіть, що Україна умовно складається із 50 квадратиків, і ось ППО може перекрити тільки 20 квадратиків. Інші території вже інші засоби – авіація, мобільні засоби. Ворог це теж знає. Тому засоби протиповітряної оборони постійно маневрують, переміщуються, щоб ворог не знав", - сказав він.

Ігнат зазначив, що ворог має дані космічної та аеророзвідки, також ведеться розвідка за допомогою дронів, агентів та зрадників.

"В режимі реального часу передається інформація. Вони знають, що де знаходиться і ракета прокладає шлях по різній траєкторії. Плюс ворог має наземну розвідку, і ми ж знаємо, що всюди є російські агенти, і є "отряди Путіна", які чекають "руський мир" і будуть допомагати ворогу", - пояснив речник Повітряних сил.

Робота української ППО: що відомо

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що російським окупантам не дає спокою українська протиповітряна оборона і вони намагаються вирахувати її позиції.

16 листопада міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-7") заявив, що йшлося про посилення України завдяки наданню систем протиповітряної оборони, артилерії і боєприпасів.

Зокрема, Україна отримує від Німеччини 30 бронеавтомобілів DINGO, ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Також 1 листопада Сполучені Штати Америки оголосили про намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

19 листопада стало відомо, що найближчими днями в Україні на бойове чергування стане американський зенітний ракетний комплекс Hawk.