Вже невдовзі до передових західних комплексів NASAMS і IRIS-T приєднається й HAWK.

Американські ЗРК HAWK середньої дальності готують до передачі українським військам ППО.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, йдеться про посилення вже існуючих систем протиповітряної оборони.

За його словами, наразі у переважній кількості російські ракети збивають ще радянськими ЗРК.

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Проте вже невдовзі до передових західних комплексів NASAMS і IRIS-T приєднається й HAWK.

"Бачимо, що уже працюють і NASAMS, і IRIS-T. Очікуємо, що запрацює і HAWK, яка готується до того, щоби стати у бойові порядки Повітряних сил. Таким чином, будемо посилювати існуючі системи ППО. На сьогодні система ППО складається зі старих радянських елементів. Це основа, яка збиває усі ті показники, які ви бачите", - зазначив Ігнат.

ППО HAWK для України - характеристики

Передача ЗРК HAWK для України була оголошена у черговому пакеті військової допомоги від США 10 листопада. Крім того, українським силам ППО передадуть ЗРК Avenger з ракетами Stinger.

Система HAWK є попередником системи протиракетної оборони PATRIOT, яка, за словами представників США, поки не розглядається Україною.

Дві установки HAWK погодилась передати Іспанія, згідно з підсумками засідання "Рамштайн-7".

Для покращення спроможностей протиповітряної оборони Україні необхідно збільшити кількість IRIS-T та NASAMS, отримати системи HAWK і Crotale в достатній кількості, прийняти та виконати рішення по SAMP-Т, а також отримати розвідувальні та бойові БПЛА та захист від безпілотників, зазначав, своєю чергою, міністр оборони Олексій Резніков.

HAWK пройшов декілька етапів модернізації і може застосовуватись по різних типах повітряних цілей, зауважував речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Модицікація стала значною модернізацією системи, що оновила комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення більшості її компонентів. Також було впроваджено новий радар безперервного хвильового спостереження AN/MPQ-62, додано можливість виявлення цілі під час одного сканування та оновлено HPI до стандарту AN/MPQ-61 шляхом додавання системи одночасного ураження Hawk на низькій висоті (LASHE). LASHE дозволяє протидіяти груповим атакам шляхом одночасного перехоплення кількох цілей низького рівня.

Типова батарея Phase III HAWK включає в себе один радар відстеження імпульсів, один радар безперервного хвильового спостереження, два радари висвітлення високої потужності, один центр розподілення вогню, один передатчик-приймач "свій-чужий", шість цифрових пускових з 18 ракетами.

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