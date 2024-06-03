У морській акваторії основною проблемою залишається присутність великої кількості авіації РФ.

Начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук під час брифінгу розповів про ситуацію у Чорному та Азовському морях.

Він заяив про те, що російські окупанти використовують для завдання ударів субмарини та, скоріш за все, завантаження ракет "Калібр" на кораблі вже не є для противника великою проблемою, як це було раніше.

"Можемо тільки констатувати, що є тенденція до використання у морі тільки підводних човнів. От у них є чотири одиниці", - сказав Плетенчук.

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Він уточнив, що йдеться за "Алросу" - російський дизель-електричний підводний човен проєкту 877В "Палтус", яка не є ракетоносієм. Також у загарбників є на Чорному морі три підводні носії крилатих ракет. Один з них залишається у порту з невідомих причин, можливо, через технічні несправності, два – окупанти використовують.

"Тобто, перше - скоріш за все, вони розв'язали проблему з завантаженням крилатих ракет. Друге, що вони фактично наважуються використовувати лише субмарини. Надводний флот залишається в пунктах базування та якоїсь тенденції, щоб він звідти вийшов, не спостерігається", - сказав Плетенчук.

За його словами, сьогодні в акваторії Чорного моря ЗСУ зафіксовано зранку один дизель-електричний підводний човен проєкту "Варшав’янка". Він носій крилатих ракет, проте "був порожній".

"Це один з тих двох човнів, які відстрілялися минулого разу – запустили тоді 8 ракет. Так, в морі кораблів не спостерігається. Є деякий рух у пункті базування, але це – здебільше зміна місця якірної стоянки", - розповів речник.

Він наголосив, що у морській акваторії основною проблемою України залишається присутність великої кількості російської авіації. Вона представлена, як розвідувальними дронами, так й різноманітними видами винищувальної, тактичної та патрульної авіації. Як уточнив Плетенчук, ворог залучає майже весь наявний парк – починаючи від кількох моделей гелікоптерів та закінчуючи різноманітними літаками.

Речник додав, що, прогнозуючи дії противника, можна сказати, що той й надалі використовуватиме окупований Крим для завдання ударів балістикою по певній території України – тому, що наразі окупантам це майже нічого не заважає робити.

Водночас наразі висадка десанту росіян на узбережжя Чорного моря неможлива, ознак створення наступальних угрупувань на Таврійському напрямку поки не помічене.

У Азовському морі росіяни продовжують використовувати українські окуповані порти, щоб вивозити награбоване. Використовують для цього, або тіньовий флот, який фактично "не ходок" в нормальні порти.

"Тобто, просто для того, щоб перекидати вантажі з Маріуполя чи Бердянська вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS)", уточнив речник.

Також він додав, що в азово-чорноморському басейні є офіційно визнані порти РФ та торгівля здійснюється через них, та у ці пункти здійснюють заходи й судна іноземних компаній.

"Та тут можуть виникати багато паралельних питань. Зокрема, про те, що Керченська протока є територіальними водами України. Й Україна навігацію дуже давно заборонила в цій частині моря, тому що має на це право. Але по факту Азовське море наразі є внутрішнім морем (РФ – УНІАН), через те, що вони повністю окупували це українське узбережжя. Та використовують його у своїх інтересах", - констатував Плетенчук.

Російські ракетоносії у Чорному морі

Нагадаємо, раніше різні експерти наголошували, що військовий флот РФ у Чорному морі має проблеми через неможливість завантаження крилатих ракет "Калібр" на кораблі у Криму. Зокрема, тому, що саме у тимчасово окупованій АРК - головна база ЧФ РФ.

Попри те, що російські окупанти останнім часом виводять кораблі з Криму, вони продовжують зі сходу завдавати ракетних ударів по Україні. За словами начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, кораблі ворога залишаються у портах РФ, у східній частині Чорного моря, передусім це Новоросійськ, де є військово-морська база. Дислокація окупантів, як зазначив речник, лише збільшує час на реагування щодо загрози.

Окупанти обрали тактику застосування лише підводних носіїв крилатих ракет, зокрема у ніч на 1 червня вони задіяли два підводні човни, які випустили по Україні 8 ракет.

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