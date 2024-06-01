Загарбники залучають підводні човни, які є досить складною ціллю для ЗСУ.

Попри те, що російські окупанти останнім часом виводять кораблі з Криму, вони продовжують зі сходу завдавати ракетних ударів по Україні – наразі в морі також перебувають два ракетоносії.

Про це 24 каналу розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, кораблі ворога залишаються у портах РФ, у східній частині Чорного моря, передусім це Новоросійськ, де є військово-морська база.

Дислокація окупантів, як зазначив речник, лише збільшує час на реагування щодо загрози.

Відео дня

"Зміна дислокації Чорноморського флоту ситуацію щодо обстрілів України сильно не змінює. Збільшується час на реагування", – наголосив речник.

Також ворожі кораблі дислокуються південно-східніше, до порту в Абхазії, що в Грузії. Однак цей порт не приймає носії крилатих ракет, бо це дуже маленька гавань. Росіяни використовують його для берегової охорони ФСБ, бо для відповідних бойових кораблів там немає умов для маневрів.

Йдеться, що окупанти обрали тактику застосування лише підводних носіїв крилатих ракет, зокрема у ніч на 1 червня вони застосували два підводні човни, які випустили по Україні 8 ракет.

"Це п'яте підтвердження застосування носіїв крилатих ракет із середини осені минулого року. Підводний корабель – це складніша ціль, ніж надводний. Вони це розуміють і саме тому їх застосовують", - сказав Плетенчук.

За даними Сил оборони півдня України, минулої доби ворог здійснив ракетні удари по південних регіонах, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети з тактичної авіації та ракетоносіїв ворожого флоту. Силами оборони знищено 10 ракет, але не обійшлося без влучань. Ракети поцілили по об'єктах енергетичної інфраструктури на Запоріжжі та Кіровоградщині. Пошкоджено десятки будівель та цивільних автомобілів. Унаслідок падіння уламків збитої ракети на Криворіжжі виникла пожежа на енергетичному об’єкті.

"У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожі кораблі, з них 2 ракетоносії", - йдеться у повідомленні.

Ракетні удари окупантів

У ніч на 1 червня армія РФ завдала потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Загарбники застосували ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

За даними Повітряних сили ЗСУ, загалом ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА: 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – РФ.); 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);

1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму); 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря); 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області); 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Вас також можуть зацікавити новини: