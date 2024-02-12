В ВМС ЗСУ зазначають, що для знищення підводних човнів потрібні великі кораблі або авіація.

Знищення російських субмарин ще попереду і для цього потрібні великі кораблі або авіація. Про це сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що для того, щоб боротися з підводними човнами Чорноморського флоту Російської Федерації потрібні великі кораблі або авіація, "тому це домашнє завдання у нас ще попереду".

Плетенчук зазначив, що, за останній час, відбулося "дуже потужне" вибування засобів ЧФ РФ, тому Росія дуже обережно поводиться на морі .

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"Задіяні у бойових діях проти України безпосередньо були здебільшого носії крилатих ракет. Але протягом вже тривалого часу ці системи озброєння не застосовуються. Тобто фактично зараз Чорноморський флот опікується двома основними завданнями: охорона і оборона пунктів базування водного регіону, контроль цивільного судноплавства та навчального процесу своїх моряків", - розповів він.

Плетенчук зазначає, що росіяни зараз виконують свої завдання здебільшого у східній частині Чорного моря. За його словами, сьогодні в морі є 5 кораблів, зокрема, два фрегати - "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", які є носіями і можуть мати до 8 ракет на борту кожен.

При цьому розповів, що після знищення катера "Івановєц" росіяни були розгублені - кілька днів обдумували, розбирали ситуацію. "І навіть було призупинено навчальний процес, що, в принципі, вже є нестандартною ситуацією", - додав він. За його словами, пізніше вони вирішили, що вже безпечно можна виходити в східній частині моря. "Здебільшого, до речі, ці виходи в море пов’язані саме із заходами безпеки, коли вони намагаються змінювати місце стоянки своїх кораблів, їх місце базування. Для цього вони використовують ще порти Туапсе і Сочі і саме з цієї метою їм треба вийти в море", - сказав Плетенчук.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2022 року ЧФ РФ налічував понад 70 кораблів, а російська пропаганда називала його "непереможним".

Експерт видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Репке зазначає, що Україна вже потопила п'яту частину Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ).

При цьому додав, що після знищення крейсера "Москва" флот назавжди відійшов від берегів України. Із того часу у відкритому морі та в доках було знищено ще 13 російських кораблів, а також будівлю штабу ЧФ у Севастополі.

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