Зазначається, що у ПВК закінчуються не снаряди, а бойовики.

В ЗСУ обережно ставляться до заяви засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про виведення бойовиків з Бахмута, оскільки вони можуть мати окрему мету.

"Протягом місяців Пригожин намагається робити епатажні заяви, щоб привернути до себе увагу", - пояснив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в коментарі ВВС.

За його словами, у "вагнерівців" закінчуються бойовики та триває внутрішнє протистояння в російському військовому керівництві. У ПВК наступає "людський" а не "снарядний голод".

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"За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони несуть великі втрати", - додав Череватий.

За даними ЗСУ, російське Міноборони не відправляє "вагнерівцям" підмогу в такій кількості, як тим хотілося, а тому бойовики шукають причини, щоб вийти з Бахмута.

Водночас, попри ці заяви, поки що "вагнерівці" продовжують атакувати ЗСУ у Бахмуті, там і далі тривають важкі бої. Череватий повідомив, що за добу було 43 боєзіткнення та 520 обстрілів різними калібрами.

"Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони і далі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня", - зазначив він.

Виведення "Вагнера" з Бахмута

Сьогодні, 5 травня, Пригожин оголосив, що 10 травня його бойовики будуть виведені з Бахмута, бої за який вони вели з літа 2022 року.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що росіяни намагаються максимально залучити до штурмів "вагнерівців" з інших напрямків.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що заяви Пригожина і його жорстка критика на адресу Міноборони Росії є новим витком боротьби російських еліт між собою. Каталізатором стала атака безпілотників на Кремль.

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