Водночас українські воїни продовжують оборонятися.

Російські окупанти з усіх сил намагаються взяти Бахмут під контроль до 9 травня.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, росіяни намагаються максимально залучити до штурмів "вагнерівців" з інших напрямків.

"Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля виконання цієї задачі вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку", - повідомила Маляр.

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Водночас українські бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів "вагнерівців".

Ситуація в Бахмуті - останні новини

Окупанти намагаються захопити Бахмут з літа минулого року, кілька разів заявляючи про вихід ЗСУ з міста. Однак у самих окупантів все не так добре, як видає роспропаганда. Вчора ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився на брак боєприпасів і колосальні втрати серед його бойовиків. У своєму відео він показав десятки трупів своїх найманців і облаяв Шойгу та Герасимова.

Крім того, вчора Пригожин заявив, що через снарядний голод "вагнерівців" 10 травня виведуть з Бахмута. Однак експерти скептично коментують ці висловлювання. Військовий експерт Петро Черник вважає, що до заяв росіян про вихід із Бахмута потрібно ставитися дуже акуратно та обережно. За словами експерта, вірити заявам російського ворога не можна, оскільки це може виявитися пасткою.

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