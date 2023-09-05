Також фахівець розповів, як підводні човни завдають ударів по Україні.

У Військово-Морських Силах ЗС України розповіли, чому збільшився час між ракетними ударами, які російська армія завдає по Україні. Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" свою думку висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Зокрема, його запитали про обстріли, які ворог завдає з підводних човнів, та про те, чи накопичує ворог ракети для ударів восени по енергетичній структурі України.

"Вони мають кілька типів підводних човнів в Чорному морі і ми так саме відслідковуємо їхню діяльність. Серед них є носії. Вони запускають ракети з надводного положення, тобто їм треба для цього піднятися. Тому ми не можемо сказати, що використання підводних човнів якось критично впливає на ситуацію", - сказав він.

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Щодо ракетних ударів, речник зазначив, що паузи між їх застосуванням стають усе більшими. За його даними, ракети окупанти економлять, в тому числі, тому що працюють "з коліс" - з конвеєра, а виробничі потужності у РФ не такі великі і навіть скорочуються.

"Незважаючи на те, що вони кажуть про розгортання потужностей щодо виробництва, не слід забувати, що РФ не є виробником багатьох складових цих ракет. В кожній такій ракеті до чотирьох десятків деталей іноземного виробництва", - сказав Плетенчук.

Він нагадав, що було затримано чергового російського контрабандиста в Європі, екстрадицію якого запросили США.

"Тобто, робота в цьому напрямку теж ведеться", - сказав Плетенчук.

Боротьба з обходом санкцій

Як повідомляв УНІАН, російська військова теніка оснащена західними високотехнологічними запчастинами. Саме тому Україна закликає Захід посилити санкції, щоб промисловість РФ не мала технологій для ведення війни.

У липні стало відомо, що Естонія екстрадувала до США громадянина РФ Вадима Конощенка, який займався контрабандою зброї. Його підозрюють у контрабанді електроніки подвійного призначення та боєприпасів із США до РФ.

Згідно з результатами розслідування правоохоронців США, Конощенко був ключовою фігурою у налагодженні злочинної схеми. Разом із спільниками він діяв через низку підставних компаній. З російської сторони діяли дві компанії - ТОВ "Сернія Інжиніринг" та ТОВ "Сертал", які раніше потрапили до списку санкцій США. Зазначалось, що до РФ поставлялося сотні тисяч набоїв, напівпровідники та електронні компоненти 35 видів тощо.

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