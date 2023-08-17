Росія продовжує виробляти гвинтокрили Ка-52, використовуючи сучасні технології.
Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, країна-агресор обходить санкції і знаходить потрібні деталі для військової техніки.
"Зокрема, чипи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флешпам'ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки Росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти", – написав Єрмак.
За його словами, потрібно посилити санкції проти РФ. Важливо слідкувати за тим, щоб Росія не отримувала заборонені товари через посередників. Голова ОП пообіцяв оприлюднити найближчим часом документ з додатковими пропозиціями щодо санкцій проти Росії.
"Російський ВПК не повинен мати доступ до технологій. Ми вивчаємо шляхи, завдяки яким Росія отримує ці компоненти в обхід санкцій", – зауважив Єрмак.
РФ використовує західні деталі у війні з Україною
У липні цього року Андрій Єрмак повідомляв, що Росія атакує Україну дронами, які містять підсанкційні компоненти.
Також Володимир Зеленський звертався до політичних лідерів демократичного світу з проханням не допустити постачання західних деталей у Іран, який активно модернізує БПЛА Shahed сучасними запчастинами.