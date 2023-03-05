На Луганському напрямку за цю добу знищено два танки Т-72, бойову машину піхоти та самохідний міномет "Тюльпан", а також вбито 34 окупанти, поранено - 62.

Ворог атакує біля Кремінної, активність навіть вища, ніж на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що біля Кремінної ворог намагається вже декілька тижнів підряд бути активним. "Намагається проводити атакувальні дії, зокрема, за цю добу в районі Білогорівки, в районі Невського, Серебрянського лісництва спостерігається активність ворога. Навіть більша ніж на Бахмутському напрямку", - сказав Череватий.

Він додав, що окупанти використовують артилерію і реактивні системи залпового вогню. Череватий повідомив, що тільки за цю добу було 329 обстрілів різними системами, 14 боєзіткнень, і ворог все частіше використовує бронетехніку.

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"Щодоби вона знищується. За цю добу було знищено два танки Т-72, бойову машину піхоти та самохідний міномет "Тюльпан". Ворог зазнав втрат – 34 окупанти було вбито, 62 зазнали поранень", - зазначив він.

Ситуація на фронті

За останіми даними Генерального штабу, російські окупанти наступають на п’яти напрямках фронту у Донецькій та Луганській областях - Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що загарбники кинули всі сили на Кремінну, також важкою ділянкою залишається Білогорівка.

У Східному угрупованні ЗСУ повідомили, що російські окупанти несуть великі втрати на Бахмутському напрямку. Попри спроби Росії, українські військовослужбовці контролюють місто.

Екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначав, що у росіян не вистачає сил для наступу на Бахмут, Авдіївку, Вугледар, Сватове та Кремінну через те, що вони кидають мобілізованих у бій без необхідної підготовки.

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