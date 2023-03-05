Є можливість доставляти бійцям боєприпаси, провіант, медикаменти й забирати звідти поранених, додав він.

Українські бійці в Бахмуті Донецької області тримають оборону.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. Череватий зазначив, що на Бахмутському напрямку втрати російських окупантів дуже великі.

Також він додав, що є можливість доставляти українським захисникам боєприпаси, провіант, медикаменти та забирати звідти поранених.

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Як повідомляв УНІАН, окупанти продовжують наступати на п’яти напрямках фронту у Донецькій та Луганській областях – Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Президент Володимир Зеленський сказав, що на Донбасі одна з найтяжчих битв, болісна й важка.

Бої за Бахмут: останні новини

Вчора військові повідомляли, що бої із загарбниками ведуться на околицях, а сам Бахмут контролюють Збройні Сили України.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, наразі російські окупаційні війська не мають змоги оточити та захопити місто попри те, що вони стягнули до нього великі ресурси.

За даними української розвідки, наступ на місто очолює російська ПВК "Вагнер". Сьогодні її очільник Євген Пригожин заявив, що відступ найманців призведе до контрнаступу ЗСУ та виходу на кордони з РФ.

Нагадаємо, що українські захисники за одну ніч знищили 15 груп "вагнерівців".

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