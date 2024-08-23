Російські окупанти втратили бронетехніку, поділився український воїн.

На Покровському та Курахівському напрямках упродовж минулої доби зросла інтенсивність атак з боку російських окупантів, супротивники приблизно 250 разів обстрілювали позиції 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України їм. Якова Гандзюка.

Вороги також здійснили по позиціях "п'ятдесят девятки" понад 150 скидів з безпілотників, розповів офіцер цієї бригади Сергій Цехоцький в ефірі каналу "Київ24". Захисник України також розповів про провальну атаку, яку здійснили супротивники біля села Карлівка Донецької області (знаходиться під Покровськом).

"Ворог намагався атакувати на БМП-2 у районі населеного пункту Карлівка. Дві БМП були знищені з особовим складом", - поділився воїн.

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Варто зазначити, що Росія на нашій землі вже зазнала величезних втрат у техніці та живій силі. Станом на 23 серпня ліквідовано близько 605 тисяч 330 супротивників, а також, у тому числі 16 тисяч 599 ворожих бойових броньованих машин.

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Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед на Донбасі, у тому числі на Покровському напрямку. Повідомлялося, що супротивники знаходяться дуже близько біля міста Покровськ, і влада посилила евакуацію мешканців.

На думку колишнього спікера Генштабу Збройних сил України, військового експерта Владислава Селезньова, окупанти можуть вперто "пертися" у Покровськ, оскільки у Донецькій області він є найзахіднішим великим містом, яке росіяни, на їхню думку, нібито можуть захопити. Раніше експерти не раз підкреслювали, що російський диктатор Володимир Путін, зокрема, прагне взяти під контроль РФ всю територію Донецької та Луганської областей.

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