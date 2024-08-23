Росія продовжує втрачали солдат: Генштаб розповів про успіхи ЗСУ у знищенні противника

У Генштабі уточнили загальні дані щодо збитих крилатих ракет.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили майже 1,2 тисячі російських загарбників.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні втрати РФ склали вже близько 605 тисяч 330 осіб. Крім того, у противника знищено багато військової техніки та озброєння:

танків ‒ 8533 (+4) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 16 тисяч 599 (+32);

артилерійських систем – 17307 (+45);

реактивних систем залпового вогню – 1167 (+1);

засоби ППО ‒ 932 (+1);

літаків – 367;

гелікоптерів – 328;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14025 (+27);

крилаті ракети ‒ 2442;

кораблі /катери ‒ 28;

підводні човни - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49);

спеціальна техніка ‒ 2910 (+6).

При цьому, як відзначають у Генштабі, у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Так, станом на вчора, загальні дані свідчили, що було збито 2 тисяч 443 ракети, що на одну більше, аніж сьогодні.

Відео дня

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, Сили оборони збили 14 ударних дронів "Шахед", які запустили російські загарбники.

Зокрема, у ніч на 23 серпня 2024 року ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Єйськ, Курськ – РФ).

"В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", - повідомив Олещук.

За його словами, протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, просування російських окупантів у напрямку Покровська змусило ЗСУ відійти з позицій на південний схід від міста. Противник намагався реалізувати тактичне оточення українських сил у цьому районі. ЗСУ були змушені відійти, щоб вирівняти фронт і зберегти життя особового складу.

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що РФ точно втратила тисячі досвідчених військових.

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