Сили оборони знищили велику кількість російської військової техніки і ліквідували сотні окупантів.

Протягом доби на Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували 529 російських загарбників та 36 одиниць військової техніки противника. Про це повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку.

Зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1256 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 529 осіб. Один окупант здався в полон", - йдеться у повідомленні.

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Також в прес-центрі поінформували, що Силами оборони знищено 36 одиниць військової техніки. Зокрема, сім танків, дев'ять ББМ, одна артилерійська система, 11 БпЛА, одна одиниця спеціальної техніки, один зенітний ракетний комплекс "ТОР". Також знищено один склад боєприпасів ворога.

Втрати росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 28 жовтня, орієнтовно склали 298 тис. 420 осіб.

Також ЗСУ знищили 22 ворожі танки, 23 бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, два засоби ППО, дев'ять БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети.

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