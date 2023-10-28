За добу українські захисники ліквідували ще 740 російських загарбників.
Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 28 жовтня, орієнтовно склали 298 тис. 420 осіб.
Також ЗСУ знищили чимало ворожої техніки, в тому числі:
- танків ‒ 5 тис. 167 (+22) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 9 тис. 749 (+23) од.;
- артилерійських систем – 7 тис. 180 (+18) од.;
- засоби ППО ‒ 558 (+2) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 тис. 399 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1 тис. 541 (+3),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 тис. 524 (+11) од.
Водночас кількість знищених РСЗВ (834), літаків (320) та гелікоптерів (324), кораблів та катерів (20), спеціальної техніки (1 тис. 11) не змінилась.
Війна в Україні
Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 27 жовтня, авіація Збройних сил України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Українські захисники з ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 3 засоби протиповітряної оборони противника.
На низці напрямків упродовж доби було 60 бойових зіткнень, і російські загарбники "отримали по зубах". Вороги зазнали провалів на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Шахтарському й Запорізькому напрямках.