Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 298 тис. 420 осіб.

За добу українські захисники ліквідували ще 740 російських загарбників.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 28 жовтня, орієнтовно склали 298 тис. 420 осіб.

Також ЗСУ знищили чимало ворожої техніки, в тому числі:

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танків ‒ 5 тис. 167 (+22) од.;

бойових броньованих машин ‒ 9 тис. 749 (+23) од.;

артилерійських систем – 7 тис. 180 (+18) од.;

засоби ППО ‒ 558 (+2) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 тис. 399 (+9),

крилаті ракети ‒ 1 тис. 541 (+3),

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 тис. 524 (+11) од.

Водночас кількість знищених РСЗВ (834), літаків (320) та гелікоптерів (324), кораблів та катерів (20), спеціальної техніки (1 тис. 11) не змінилась.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 27 жовтня, авіація Збройних сил України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Українські захисники з ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

На низці напрямків упродовж доби було 60 бойових зіткнень, і російські загарбники "отримали по зубах". Вороги зазнали провалів на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Шахтарському й Запорізькому напрямках.

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