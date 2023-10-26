Супротивник втратив, зокрема, зенітно-ракетний комплекс.

На Таврійському напрямку Сили оборони України знищили 2 російські міномети "Тюльпан", зенітно-ракетний комплекс "Тор" і 460 російських окупантів.

Про це йдеться в Оперативній інформації від Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку у соцмережі Facebook. Зокрема, українські підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" протягом доби виконали 1056 вогневих завдань. Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

"Загальні втрати ворога склали 460 осіб", - йдеться у зведенні. Українським захисникам вдалося знищити 2 російських самохідних міномети 2С4 "Тюльпан" калібру 240 мм, які призначені для ураження укріплених фортифікаційних споруд.

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Окремо сказано, що знищено 49 одиниць військової техніки. Загалом загарбники втратили 10 артилерійських систем, 9 бойових машин піхоти, 9 безпілотників, 6 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки. Окупанти безповоротно втратили ще 13 танків.

Сили оборони України знищили один засіб ППО, а саме ЗРК "Тор", а також 3 склади боєприпасів ворога. Водночас на Таврійському напрямку ворог завдав 16 авіаударів, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 763 артобстріли.

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Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську рух опору підірвав автомобіль із чотирма співробітниками російської ФСБ.

Вранці 26 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень з російськими загарбниками. Найгарячішими були Мар’їнський та Авдіївський напрямки. Пізніше у Генштабі повідомили, що за добу були знищені 810 російських загарбників, і тепер втрати Росії на сьогодні в Україні становлять приблизно 297 тис. 120 осіб.

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