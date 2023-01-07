За словами речника, підрив водосховища - це важкий технологічний процес і невідомо, чи готові окупанти до цього.

Якщо російські окупанти підірвуть дамбу Сватівського водосховища у Луганській області, робота українських захисників дещо ускладниться.

Для підриву росіянам знадобиться час та певна підготовка, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Це ускладнить суттєво рух наших військ за потреби проводити там певні операції. І зрозуміло, що певну технологічну шкоду вона нанесе", - зазначив він.

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За словами речника, підрив водосховища - це важкий технологічний процес і невідомо, чи готові окупанти до цього.

"Підрив будь-якої серйозної споруди вимагає розрахунку, вимагає певної кількості вибухових речовин і фахово підготовлених спеціалістів. Тому на це потрібен певний час. Наскільки росіяни серйозно це намагаються зробити чи також роблять інформаційні вкиди - ми будемо бачити", - пояснив Череватий.

Він розповів, що наразі тривають бої на лінії Сватове - Кремінна у Луганській області. Російські війська перегруповуються на цьому напрямку і намагаються контратакувати, зокрема у районах населених пунктів Стельмахівка та Площанка. ЗСУ відбивають ці атаки та завдають втрат ворогу.

Ситуація на Луганщині

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ ведуть наступ на лінії Кремінна-Сватове Луганської області. До цього аналітики ISW констатували, що ЗСУ досягли великих успіхів у напрямку Сватове - Кремінна Луганської області. Вдалося захопити російський опорний пункт біля Червонопопівки приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що напрямок Сватове – Кремінна щільно заміновано, але ЗСУ просуваються.

7 січня Центр національного спротиву при ССО ЗСУ повідомив, що російські окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині, щоб сповільнити просування наших військових.

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