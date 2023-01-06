У росіян навіть немає карт розстановки своїх мін.

Збройні сили України поступово просуваються на напрямку Сватове — Кремінна. Однак наступ ускладнює щільно замінована територія. Окупанти встигли підготувати оборонні позиції в цьому районі бойових дій.

Такою інформацією поділився голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу Freeдом. Він заявив, що просування ЗСУ на Луганщині дається важко, і боротися доводиться за кожен метр.

"Все-таки у них було достатньо часу для того, щоб підготувати оборонні рубежі абсолютно різноманітні, починаючи від окопів, якісь нори в лісопосадках. Плюс все заміновано повністю, причому заміновано так, що ні у кого немає насправді мінних карт. Бо мінували і вручну, мінували дистанційно за допомогою спеціальної техніки та ракетами. І плюс йшло, можна так сказати, як би природне замінування в результаті того, що просто десь падали міни, або ракети, або снаряди, які не розривалися. Тому важко просуватися вперед, коли попереду просто суцільне заміноване поле з усіх боків", — заявив Гайдай.

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Голова ОВА також підтвердив, що мобілізовані рашисти на Луганщині деморалізовані. Їх кинули в район інтенсивних бойових дій з мінімальною підготовкою. Ці військовослужбовці знаходяться поруч із завербованими зеками і "кадирівцями", які виступають загороджувальними загонами.

"Тому однозначно вони б із задоволенням здавалися в полон, якби така можливість була", — підсумував Гайдай.

Військова ситуація в районі Сватового та Кремінної

Експерти британської розвідки 2 січня повідомили, що напередодні Нового року розгорталися бої за контроль над трасою Р-66. Вона йде з Бєлгородської області через Сватове і Кремінну.

Дорога має ключове значення для постачання ворожих сил. ЗСУ тримають її під вогневим контролем з жовтня, а в разі захоплення траси ситуація з постачанням рашистів значно погіршиться.

Гайдай підтвердив інформацію британської розвідки. Він також додав, що воїни ССО іноді виходять на Р-66 і знищують ворожу техніку.

У Сватовому 3 січня бійці 92-ї бригади відпрацювали по ангару, де окупанти сховали боєкомплект. Знищити будову, що служила складом для окупантів, допомогло влучне скидання снаряда з дрона.

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