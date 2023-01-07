Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту.

Є ймовірність, що російські окупанти підірвуть дамбу Сватівського водосховища на Луганщині. Таким чином ворог розраховує сповільнити просування наших військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву при ССО ЗСУ.

За даними "Спротиву", напередодні до тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підриву дамби місцевого водосховища.

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Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби – зауважили у повідомленні.

У Центрі наголосили, що такі дії окупантів є навмисним руйнуванням української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. При цьому росіяни можуть використати підрив дамби як привод для депортації місцевого населення.

Ситуація в Луганській області - що треба знати

Наші воїни ведуть наступ на лінії Кремінна-Сватове Луганської області. До цього аналітики ISW констатували, що ЗСУ досягли великих успіхів у напрямку Сватове-Кремінна Луганської області. Зокрема, вдалося захопити російський опорний пункт біля Червонопопівки приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної.

У напрямку тимчасово окупованого міста Кремінна Луганської області Сили оборони України за тиждень просунулися вперед на понад 2 кілометри.

Раніше в британській розвідці повідомили про головну ціль в боях за Кремінну. Це траса Р-66, яка йде з Бєлгородської області через Сватове і Кремінну. Вона має ключове значення в системі логістики окупантів у зазначеному секторі.

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