Окупаційна армія РФ воює на сході України застарілою та модернізованою радянською технікою.
Водночас частина цих засобів оснащена західним обладнанням, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"Вони воюють радянською або модернізованою радянською технікою, або на основі радянської техніки щось дороблено. Тобто вони воюють реактивними системами вогню, які були створені у Радянському Союзі, "Гради", "Урагани" та "Смерчі", - розповів Череватий.
За його словами, на полі бою головними засобами росіян залишаються танки Т-72, розроблені ще в СРСР. Нову техніку окупанти майже не використовують.
"З нового - це броньовані машини "Тигр", але не можна сказати, що це "ухі-аха", які можуть змінити хід війни. Є трошки авіації, але не критично, теж нові розробки. А в основі - це звичайна радянська техніка або модернізована радянська техніка", - підсумував речник.
Війна в Україні
Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 1 січня 2023 року загальні бойові втрати противника склали близько 106 тис. 720 осіб.
У ГУР розповіли, що в РФ виник дефіцит балістичних ракет і закінчуються запаси крилатих ракет "Калібр". Причиною стали західні санкції, оскільки Росії не вистачає компонентів.