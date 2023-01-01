Зазначається, що серед нової техніки у росіян лише броньовані машини "Тигр" та трохи авіації.

Окупаційна армія РФ воює на сході України застарілою та модернізованою радянською технікою.

Водночас частина цих засобів оснащена західним обладнанням, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Вони воюють радянською або модернізованою радянською технікою, або на основі радянської техніки щось дороблено. Тобто вони воюють реактивними системами вогню, які були створені у Радянському Союзі, "Гради", "Урагани" та "Смерчі", - розповів Череватий.

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За його словами, на полі бою головними засобами росіян залишаються танки Т-72, розроблені ще в СРСР. Нову техніку окупанти майже не використовують.

"З нового - це броньовані машини "Тигр", але не можна сказати, що це "ухі-аха", які можуть змінити хід війни. Є трошки авіації, але не критично, теж нові розробки. А в основі - це звичайна радянська техніка або модернізована радянська техніка", - підсумував речник.

Війна в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 1 січня 2023 року загальні бойові втрати противника склали близько 106 тис. 720 осіб.

У ГУР розповіли, що в РФ виник дефіцит балістичних ракет і закінчуються запаси крилатих ракет "Калібр". Причиною стали західні санкції, оскільки Росії не вистачає компонентів.

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