Зазначається, що Росія може підтягнути свої резерви до кордонів України.

Російські окупанти на початку 2023 року можуть змінити тактику своїх дій на полі бою.

Крім того, очікується підтягування резервів ворога до кордонів України, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

За даними ГУР, перший етап мобілізації в Росії завершено. За словами Скібіцького, зараз в Росії завершуються процедури злагодження, проведення батальйонних, ротних навчань і на початок 2023 року вони вже будуть готові до бойового застосування.

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"Що ми очікуємо? По-перше - це підтягування резервів російських військ до наших кордонів. Введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій на окремих напрямках і основною метою ворога все ж таки буде повне захоплення Донецької області та утримання тих тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем РФ", - розповів представник розвідки.

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Як раніше повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 106 тис. 720 осіб, з яких 760 - знищено минулої доби.

У ГУР розповіли, що в Росії виник дефіцит балістичних ракет і закінчуються запаси крилатих ракет "Калібр". Аналітики ISW вважають, що Росія також не має достатнього запасу боєприпасів для підтримки масштабного наступу.

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