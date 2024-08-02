Було уражено 42 артилерійські системи, 8 бойових броньованих машин і 3 танки.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1100 російських загарбників. Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 02 серпня 2024 року орієнтовно склали близько 580 тис. 590 осіб.

Також було знищено багато техніки окупантів, зокрема:

танків ‒ 8402 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 16211 (+8),

артилерійських систем – 16161 (+42),

реактивних систем залпового вогню – 1134 (+2),

засобів ППО ‒ 907,

літаків – 363,

гелікоптерів – 326,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13005 (+37),

крилатих ракет ‒ 2407,

кораблів/катерів ‒ 28,

підводних човнів - 1.

Крім того, було знищено 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (21872 з початку війни) та 6 одиниць спеціальної техніки (2719).

Відео дня

Оновлено 9.57. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram, за минулу та поточну добу на південному та східному напрямках протиповітряною обороною збито 11 БпЛА різних типів.

Зокрема, було збито один ударний дрон типу "Шахед", 2 безпілотники Supercam, 3 дрони "Ланцет", 1 дрон "Орлан" і ще 4 безпілотники (їхній тип уточнюється).

Війна в Україні - що відбувається на фронті

За даними американського Інституту вивчення війни, російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися у напрямку Покровська. Цьому сприяє нестача української живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки Донецької області.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що українські захисники на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту і тому наразі не в змозі сповільнити просування російських військ.

1 серпня увечері аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська захопили населений пункт Веселе у Покровському районі Донецької області.

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