За словами аналітика, окупанти прагнуть витіснити ЗСУ з Вугледару.

Головним завданням російських окупаційних військ на фронті є не взяття Покровська, це місто більше необхідне як механізм виконання основної задачі, а саме – витиснення нашого гарнізону з Вугледару. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, вугледарський виступ для росіян – "мов кістка в горлі".

"Адже від Вугледару 80 кілометрів до Маріуполя. Декілька десятків кілометрів до Волновахи. Також декілька десятків кілометрів до залізничного мосту через річку Кальміус, що зараз з'єднує залізничну гілку з Ростова до Волновахи, Маріуполя й далі на Пологи, на Токмак", - зазначив Світан. Відео дня

Він підкреслив, що вугледарський гарнізон – це серйозна цеглина в обороні ЗСУ. На його думку, саме тому росіяни зараз будуть намагатися різними методами, включно з лобовими атаками, знести український гарнізон.

"Хоча основна задача для його витиснення – це заходження в тил. Тобто те, що вони зараз роблять, намагаючись вийти на Покровськ", – резюмував експерт.

Битва за Покровськ - останні новини

Напередодні видання The Telegraph інформувало, що війська РФ просуваються в напрямку Покровська Донецької області. Припускалося, що вже у вересні Україна може втратити Покровськ, адже дії окупантів загрожують оточенням великих ділянок українського фронту.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що в останні два дні російські загарбницькі війська не просувались на Покровському напрямку, при цьому достатньо велика кількість російських військових перекинуті із окупованої частини півдня України – Запорізької області та Херсонщини, в Курську область РФ.

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