Завдання - захисти країну та вжити всіх заходів, щоб утримати Хорватію від військових конфліктів.

Президент Хорватії Зоран Міланович не погодив участь військових Збройних сил країни в заходах НАТО з підтримки безпеки та підготовки України. Про це повідомляє Офіс президента Хорватії.

Зазначається, що завданням президента країни та всіх державних інституцій є захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати її від військових конфліктів.

"Своєю участю Республіка Хорватія робить значний внесок у зміцнення союзницького стримування та колективної оборони на території НАТО. ... Уряд хоче направити військовослужбовців ЗСУ в місію підтримки України, але реалізація такого рішення входить до компетенції Президента Республіки як Верховного Головнокомандувача, і він вирішив у межах його конституційних повноважень не давати попередньої згоди на рішення про участь військовослужбовців ЗСУ в такій місії, яка потенційно може бути шкідливою для національних інтересів Республіки Хорватія", - йдеться у повідомленні.

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Водночас в Офісі президента Хорватії підкреслили, що російська агресія проти України "є неприпустимою та є порушенням міжнародного права, які ми всі маємо засудити" при цьому Україна "є жертвою агресії", але "завдання всіх хорватських державних інституцій - захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати Хорватію від військових конфліктів".

Співпраця НАТО і України

Президент США Джо Байден може переглянути статус заявки України до НАТО до кінця каденції. Як пише Financial Times з посиланням на неназваного західного високопосадовця, є "попередні ознаки", що американський президент може змінити позицію щодо членства України в альянсі.

Як сказав співбесідник видання, Байден "може погодитися просувати статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні".

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