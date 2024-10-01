Байден може переглянути статус заявки України до НАТО до кінця каденції, - FT

Є "попередні ознаки", що американський президент може змінити позицію щодо членства України в альянсі.

Президент США Джо Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду у січні 2025 року, пише Financial Times з посиланням на неназваного західного високопосадовця.

Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня. Видання пише, що є "попередні ознаки", що американський президент може змінити позицію щодо членства України в альянсі:

"Західний посадовець, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просувати статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні".

Байден публічно підтримує членство України у НАТО, але протистояв активним крокам із наближення вступу, таким як запрошення приєднатись до альянсу. Натомість членство в НАТО залишається ключовою метою України, хоч дуже мало з 32 членів альянсу вважають це можливим без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка б визначала, на яку частину території України поширюється положення про взаємну оборону.

"Земля в обмін на членство в НАТО – це єдине рішення, всі це знають. Ніхто не скаже про це вголос... але це єдина стратегія", – зазначив неназваний західний високопосадовець.

Втім, Росія навряд чи прийме вступ України в НАТО та її зближення із Заходом, впевнені як на Заході, так і в Україні.

"Найважливіше для нас – це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не закінчить війну, а лише спровокує нову", – зазначив неназваний український урядовець.

"План перемоги" - яким Україна бачить мир

Як повідомляв УНІАН, Зеленський перебуває з візитом у США. Глава держави зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом і представить йому План перемоги. Зеленський розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

Як писало видання The Times, Зеленський закличе США до гарантій безпеки, щоб адміністрація Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах не змусила Україну укласти невигідну мирну угоду.

За даними видання, план Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів: прохання про надання західних гарантій безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО; продовження операції в Курській області Росії як територіального козиря; прохання про надання "специфічного" сучасного озброєння; міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.

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