Сьогодні росіяни влаштували найбільш масштабну комбіновану атаку за останні місяці.

Для атаки 26 серпня росіяни використали дрони, а також крилаті, керовані та високошвидкісні ракети наземного, повітряного та морського базування. Про це повідомляє Defense Express.

Для нового удару вперше за тиждень кораблі РФ вийшли із Новоросійська. Раніше, нагадаємо, повідомлялось, що росіяни перегородили вхід до бухти іржавими баржами.

Вперше з кінця минулого місяця росіяни залучили МиГ-31К – версію радянського винищувача-перехоплювача МиГ-31, яка може використовувати аеробалістичну ракету 9-А-7660 "‎Кинжал"‎. Самі росіяни називають її "‎гіперзвуковою", що, вочевидь, не відповідає дійсності.

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Також для удару використали багату кількість бомбардувальників. Повідомляється, що пуски проводили одночасно 11 стратегічних Ту-95МС та 6 дальніх Ту-22М3.

Саму атаку почали з опівночі заходженням в український повітряний простір десятків БПЛА типу "‎Шахед"‎. За неофіційними даними мова йшла про понад 80 дронів.

Якщо казати про цілі ударів, то ними стали об'єкти цивільної критичної інфраструктури по всій країні. Одну з крилатих ракет було збито на межі Закарпатської та Львівської областей.

Атака 26 серпня – останні новини

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ситуація в українській енергетиці після атаки є непростою.

Раніше стало відомо, що вибухи чули у багатьох українських містах. Є інформація про щонайменше декількох загиблих в різних регіонах.

Удари призвели до знеструмлень у різних областях. Окрім того, мають місце проблеми з водопостачанням.

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