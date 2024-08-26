Раніше повідомлялось, що росіяни випустили по Україні ракети в доповнення до "шахедів".

Ситуацію в українській енергетиці після нової атаки росіян експерти оцінюють як складну. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці в Facebook.

"Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", – написав міністр.

Удар по український енергетиці – що відомо

Ще з ночі росіяни почали атакувати українську територію дронами типу "шахед", а вранці вони стали використовувати і ракети. Запуски проводили як з бомбардувальників, так і з носіїв, що знаходяться у Чорному морі.

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Цілями ударів РФ стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Вибухи чули у багатьох українських містах. Повідомлялось про декількох загиблих, зокрема, в Запорізькій та Дніпропетровській області.

Удари призвели до відключень світла у різних регіонах країні. У деяких з них також фіксують проблеми з водопостачанням.

У свою чергу начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що у столиці через знеструмлення вирішили розгорнути "Пункти незламності".

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