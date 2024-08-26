В даний час відомо, що в Луцьку, Запорізькій та Дніпропетровській області є по одному загиблому.

В наслідок масованої комбінованої атаки окупантів на Україну в даний час відом про двох загиблих, та п'ятьох поранених людей.

Зокрема, за даними мера Луцька Ігора Поліщука, сьогодні вранці окупанти поцілили у житлову п'ятиповерхівку, внаслідок чого вже відомо про одну загиблу людину.

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, в наслідок атаки в області також загинула людина. "Росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік", - поділився деталями голова ОВА.

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Крім того, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. "На жаль, без наслідків ворожий терор не минувся. Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік. Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку. Інформацію уточнюємо", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці також стало відомо, що окупанти вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині. Голова ОВА Філіп Пронін повідомив, що ворог поцілив по промисловому об’єкту, внаслідок чого поранень зазнали 5 людей.

Масована атака на Україну

Ще з ночі окупанти почали атакувати Україну "шахедами", а рано вранці до них приєднались ракети. Окупанти запускали їх як з бомбардувальників, так і з ракетоносіїв у Чорному морі.

Внаслідок атаки вибухи лунали у низці областей.

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