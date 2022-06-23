Він вказав, що втрати України менші, ніж Росії і з отриманням нової зброї, Україна отримає перевагу.

Колишній командувач Сухопутних сил в Європі Марк Гертлінг порівняв тактичну ситуацію в Україні з боксерським матчем важковаговиків.

Про це пише "Голос Америки".

"Сєвєродонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя - у всіх цих місцях відбувається удар-контрудар. Це матч боксерів-важковаговиків. За 2 місяці боротьби, ще не було нокауту. Це станеться, через спустошення російських сил", - написав Гертлінг.

Він вказав, що втрати України менші, ніж Росії і з отриманням нової зброї, Україна отримає перевагу.

Також генерал США у відставці Девід Петрус поділився своїми оцінками ходу війни на Донбасі з CNN. Петрус очікує на перемогу України, але вказує, що багато залежатиме від поставок зброї від Заходу. Українці можуть перемогти, адже "вони увібрали багато з того, що Росія проти них кинула в Сєверодонецьку і не поступились".

"Росіяни себе послаблюють в цьому регіоні, витрачаючи надзвичайну кількість людських ресурсів та обладнання", - додав він.

Раніше британська розвідка повідомляла про наміри Росії перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.

Прем’єр Британії Борис Джонсон також заявив, що, за даними розвідки, в найближчі місяці наступ росіян загальмується через виснаження ресурсів. Водночас він попередив британців, що потрібно "приготуватися до довгої війни".

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