Більші успіхи РФ на цьому напрямку є наслідком нещодавнього підсилення підрозділів та високої концентрації вогневих засобів.

За даними британської розвідки, російські війська за останні три дні змогли просунутися у бік Лисичанська на близько 5 кілометрів завдяки резервам та потужній щільності вогню.

Про це йдеться в огляді за 23 червня.

"З 19 червня російські сили найімовірніше змогли просунутись на відстань більше 5 км у напрямку південних околиць Лисичанська. Деякі українські підрозділи відійшли, можливо, щоб уникнути оточення. Більші успіхи РФ на цьому напрямку ймовірно є наслідком нещодавнього підсилення підрозділів та високої концентрації вогневих засобів", - зазначає розвідка.

Хоча російські війська створюють все більший тиск на виступ у районі Лисиячанська-Сєвєродонецька і їм вдається "повзуче" просування, плани про створення глибшого оточення та захоплення заходу Донецької області наразі загальмувались.

Раніше британська розвідка повідомляла про наміри Росії перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.

Прем’єр Британії Борис Джонсон також заявив, що, за даними розвідки, в найближчі місяці наступ росіян загальмується через виснаження ресурсів. Водночас він попередив британців, що потрібно "приготуватися до довгої війни".

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