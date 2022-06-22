Здатність обох сторін формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни.

Росія, швидше за все, готується спробувати перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.

Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді міністерства оборони Британії.

Розвідка наголошує: сильні обстріли на Донбасі продовжуються, оскільки Росія прагне оточити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.

Відзначається, що здатність обох сторін формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни.

Окремо британська розвідка описує ситуацію з втратами у лавах самопроголошеної "ДНР".

Російська влада не публікувала дані про загальну кількість військових втрат в Україні з 25 березня. Проте сама псевдореспубліка станом на 16 червня визнала 2128 військовослужбовців загиблими та 8897 пораненими з початку 2022 року.

"Рівень втрат "ДНР" еквівалентний приблизно 55% їх початкової чисельності, що підкреслює надзвичайне виснаження російських та проросійських сил на Донбасі. Висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням та технікою", - констатує розвідка.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив британців, що їм потрібно "приготуватися до довгої війни", оскільки Путін вдається до кампанії виснаження.

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