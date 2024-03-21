Внаслідок атаки дронами по аеродрому в Енгельсі є пошкодження.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував удар Сил оборони України російському місту Енгельс, де знаходиться аеродром.

"Самі росіяни в публічних джерелах повідомляють про пошкодження щонайменше двох літаків. Ми будемо наразі обережними, уточнимо, що внаслідок цього інциденту, звісно, є пошкодження, дані збираються. Стосовно того, хто проводив і чим проводив цю операцію – ми утримаємося від коментарів. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але гуркіт був знатний", – сказав Юсов в ефірі телемарафону

Крім того, представник ГУР пояснив, чи можуть РФ прибрати з цього аеродрому свої стратегічні літаки, щоб надалі вберегти їх від українських атак.

Відео дня

"Енгельс залишається дуже важливим елементом для російської стратегічної авіації. І це те місце, звідки підіймаються стратегічні бомбардувальники, з яких летять ракети по українських цивільних та мирних містах. Крім того, це джерело потенційної небезпеки й для європейських країн. Для Путіна це стратегічний об'єкт, тому хоч передислокація літаків звідти й можлива, але використовувати вони його все одно будуть. А це означає, що й надалі інциденти і на цих й на інших об'єктах буде продовжуватися", – пояснив розвідник.

На запитання, чому РФ не може захистити свої регіони силами протиповітряної оборони, Юсов відповів: "Якби ця "друга армія світу" забрала свої системи ППО з тимчасово окупованих українських територій, то не було б таких інцидентів".

Удар по Енгельсу - головні новини

У ніч на 20 березня у Енгельсі місцеві жителі чули звуки вибухів. Згодом стало відомо, що по аеродрому завдали удару безпілотниками. Російська влада заявила, що всі чотири цілі, які летіли, було збито.

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак, коментуючи удар по Енгельсу, заявив, що після удару було чутно детонацію. А це може говорити про успішне враження цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: