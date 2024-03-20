В РФ стверджують, що ППО збила над містом чотири безпілотника.

В ніч на середу, 20 березня, невідомі безпілотники атакували Енгельсом Саратовської області РФ.

Як пише кремлівське агентство "РИА Новости", у Саратовській області постраждалих і руйнувань інфраструктури, попередньо, немає.

Прокремлівський канал SHOT зазначає, що над містом було чутно від 2 до 4 гучних звуків вибухів. За словами очевидців, "тремтіли вікна в рамах".

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"Над Енгельсом було ліквідовано БПЛА. Система ППО спрацювала своєчасно та ефективно. Постраждалих та зруйнованих інфраструктур під час падіння уламків попередньо немає", - повідомив місцевий губернатор цитує ASTRA.

В Енгельсі знаходиться авіабаза ВКС РФ "Енгельс-2". Вона вже неодноразово ставала об'єктом атак БПЛА.

Водночас в Міноборони РФ відзвітували, що нібито збили п'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено над територіями Бєлгородської (1 БПЛА) та Саратовської (4 БПЛА) областей.

Останні новини з Енгельса

Нагадаємо, що в Енгельсі розташовано військовий аеродром окупантів. У вересні супутник компанії Planet Labs зафіксував на аеродромі "Енгельс" в Саратовській області РФ намальовані стратегічні бомбардувальники Ту-95.

В "ВЧК-ОГПУ" припустили, що росіяни малюють літаки і накривають їх шинами, бо аеродроми погано захищені комплексами протиповітряної оборони.

Крім цього, в Defence Express звернули увагу, що окупанти неправильно намалювали власні літаки. Один з малюнків виявився "гібридом Ту-95 та Іл-76".

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