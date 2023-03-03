Таким чином, кількість загиблих зросла до чотирьох.

З-під завалів будинку у Запоріжжі деблокували тіла ще двох загиблих. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, вже понад добу триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

"У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Станом на 7:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків, а психологи ДСНС на місті події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Відео дня

Ракетний удар по будинку в Запоріжжі

Вночі 2 березня російські військові здійснили чергову атаку по території Запоріжжя, попередньо, із ЗРК С-300. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок у центрі міста, під завалами опинилися мешканці квартир.

Внаслідок удару в п’ятиповерхівці сталося руйнування понад десяти квартир з 2-го по 5-й поверхи. Раніше повідомлялося про двох загиблих.

Ввечері президент Володимир Зеленський запевнив, що на російський ракетний обстріл Запоріжжя Україна надасть агресору як військову, так і юридичну відповіді.

Вас також можуть зацікавити новини: