Вночі сьогодні російські військові вкотре обстріляли Запоріжжя, попередньо, із ЗРК С-300.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що на сьогоднішній російський ракетний обстріл Запоріжжя Україна надасть агресору як військову, так і юридичну відповіді.

"На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова", - повідомив глава держави у вечірньому відеозверненні.

Зеленський також подякував рятувальникам, які з ночі розбирають завали будинку, під’їзд якого був зруйнований ракетою.

"Вдалося врятувати 11 людей, понад 70 отримали допомогу. У списку загиблих на цей час двоє людей. Мої співчуття рідним!", - додав президент.

Ракетний удар по Запоріжжю 2 березня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 2 березня, російські військові здійснили чергову атаку по території Запоріжжя. За попередніми даними, росіяни стріляли із ЗРК С-300.

Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок у центрі міста. Зруйновано понад десяти квартир з другого по п'ятий поверхи, під завалами опинилися мешканці квартир. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що двоє людей загинули. Внаслідок обстрілу поранено шістьох мешканців - троє чоловіків і троє жінок, із яких одна вагітна. Евакуйовано було 20 людей, 11 - врятовано. Є безвісти зниклі - дев'ятеро осіб.

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