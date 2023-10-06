З'явилися наслідки удару по центру Харкова / МВС

На світанку п'ятниці, 6 жовтня, російські загарбники атакували Харків. Російські ракети влучили у будівлю, розташовану в центрі міста.

У Міністерстві внутрішніх справ України показали наслідки чергового воєнного злочину російських окупантів. На фото видно, що внаслідок атаки будівля зазначала значних руйнувань. 

Наслідки удару по Харкову / МВС
Наслідки удару по Харкову / МВС

Відбулося займання, на місці події працюють екстрені служби. Розбір завалів триває.

Оновлено о 9:34. За інформацією правоохоронців, внаслідок ранкового удару росіян по центру Харкова  зруйновано триповерховий житловий дім та пошкоджено 2 багатоквартирних будинки. 

"Харків. Черговий прицільний удар Росії по цивільних людях. Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людини врятували співробітники ДСНС. Пошкоджено 2 багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім", - повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

Він додав, що внадіслок удару виникла пожежа площею 50 кв.м. Наразі рятувальники ліквідували вогонь.

Очільник МВС закликав мешканців Харківщини перебувати в безпечних місцях, оскільки в Харківському регіоні знову оголошена повітряна тривога. 

Оновлено о 9:45. Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, станом на зараз відомо про 23 поранених та одного загиблого 10-річного хлопчика.

Атака на Харків 

Росіяни завдали удару по Харкову. Удари було здійснено близько 7:00 в п’ятницю, 6 жовтня. Поліція Харківської області повідомляє, що в Харкові зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Попередньо, це ракети типу "Іскандер". 

Мер Харкова повідомив, що під завалами будинку знайшли тіло дитини. 

"Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль - мертвою. Співчуття батькам і рідним", – написав він.

Рятувальники продовжують розбирати уламки цегли та бетону, щоб дістати загиблого хлопчика, повідомляють ЗМІ.

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