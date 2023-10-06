Атакована будівля в центрі міста зазнала значних руйнувань.

На світанку п'ятниці, 6 жовтня, російські загарбники атакували Харків. Російські ракети влучили у будівлю, розташовану в центрі міста.

У Міністерстві внутрішніх справ України показали наслідки чергового воєнного злочину російських окупантів. На фото видно, що внаслідок атаки будівля зазначала значних руйнувань.

Відбулося займання, на місці події працюють екстрені служби. Розбір завалів триває.

Оновлено о 9:34. За інформацією правоохоронців, внаслідок ранкового удару росіян по центру Харкова зруйновано триповерховий житловий дім та пошкоджено 2 багатоквартирних будинки.

"Харків. Черговий прицільний удар Росії по цивільних людях. Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людини врятували співробітники ДСНС. Пошкоджено 2 багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім", - повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

Він додав, що внадіслок удару виникла пожежа площею 50 кв.м. Наразі рятувальники ліквідували вогонь.

Очільник МВС закликав мешканців Харківщини перебувати в безпечних місцях, оскільки в Харківському регіоні знову оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 9:45. Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, станом на зараз відомо про 23 поранених та одного загиблого 10-річного хлопчика.

Атака на Харків

Росіяни завдали удару по Харкову. Удари було здійснено близько 7:00 в п’ятницю, 6 жовтня. Поліція Харківської області повідомляє, що в Харкові зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Попередньо, це ракети типу "Іскандер".

Мер Харкова повідомив, що під завалами будинку знайшли тіло дитини.

"Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль - мертвою. Співчуття батькам і рідним", – написав він.

Рятувальники продовжують розбирати уламки цегли та бетону, щоб дістати загиблого хлопчика, повідомляють ЗМІ.

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