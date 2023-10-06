Дрони-камікадзе було запущено з території тимчасово окупованого Криму.

У ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вчергове атакували Україну ударними дронами типу "Shahed". Їх запустили із мису Чауда (Крим).

Як повідомляю у Повітряних силах ЗСУ, зафіксовано пуски 33 "шахедів", які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

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"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 "Shahed-131/136", зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", - йдеться у повідомленні.

Остані атаки окупантів

Росіяни завдали удару по Харкову. Удари було здійснено близько 7:00 в п’ятницю, 6 жовтня. Поліція Харківської області повідомляє, що в Харкові зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Попередньо, це ракети типу "Іскандер".

5 жовтня РФ вдарила ракетою по селу Гроза в Куп'янському районі на Харківщині. Ракета влучила в будівлю, де знаходилися магазин і кафе. Там перебувало близько 60 осіб - там проходили поминки по українському військовому, який загинув ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

51 людина загинула внаслідок удару. Троє людей вважаються зниклими безвісти.

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