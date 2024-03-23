Зараз йде розбір завалів, тому важко говорити, коли ГЕС відновить роботу.

Якщо Росія поставила за мету зруйнувати греблю Дніпровської ГЕС, то ракетні атаки будуть повторюватися. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Тут треба зрозуміти: чи це свідомий удар був по греблі, чи це просто вони не влучили в ГЕС. Якщо це свідомий удар і вони мають на меті якраз руйнування самої греблі ГЕС, то, безумовно, ці атаки будуть повторюватися і будуть вони атакувати саме дамбу", - зазначив він.

Міністр зауважив, що після руйнування російськими окупантами Каховської дамби від ворога можна очікувати найгіршого. Що ж стосується наслідків атаки по ДніпроГЕС, то ситуація там складна.

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"Там зараз відбуваються дефектація устаткування і тільки тоді ми зможемо оцінити який час потрібен на відновлення роботи ГЕС", - розповів він.

За словами Галущенка, зараз ніхто не зможе сказати скільки потрібно часу для того, щоб ГЕС повернулася до попередніх показників генерації енергії.

"Це тільки коли ми розберемо повністю всі завали, коли зможемо провести дефектацію обладнання, то можна буде визначити терміни", - додав міністр.

Галущенко зазначив, що якщо обладнання потребуватиме ремонту, то це займе коротші терміни, але якщо воно знищено повністю і його треба з нуля виготовляти, то це займе більше часу.

Галущенко додав, що партнери України готові уже зараз на відновлення енергетики виділити кошти на суму 47 млн. євро, котрі можна використовувати на закупівлю необхідного обладнання.

Удар по ДніпроГЕС

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 березня, російські окупанти влучили 8 ракетами по ДніпроГЕС - по машинній залі та по самій греблі. Очільник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов зазначив, що ракети влучили у надзвичайно важливий для України об'єкт, який містить не тільки енергетичну потужну складову, але й виконує інші функції. Він додав, що об'єкт виведений з ладу.

Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у Дніпро. Державна екологічна інспекція (ДЕІ) Південного округу зазначила, що фахівцями відібрані проби води з метою лабораторного дослідження.

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