Відібрано проби води для лабораторного дослідження.

Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у водний об'єкт річки Дніпро. Про це повідомила Державна екологічна інспекція (ДЕІ) Південного округу у Facebook.

Зазначається, що країна-терорист завдала масованого удару по Україні - зокрема, Запоріжжя о 4 ранку, прокинулося від вибухів, що додали стурбованості всьому цивілізованому світу. Спеціалістами ДЕІ Південного округу оперативно оглянуто постраждалі території з метою визначення нанесених збитків довкіллю.

"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження", - йдеться у повідомленні.

Також інспекторами відібрані проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень та відповідних розрахунків. Крім цього, визначено площі засмічення відходами руйнації:

по вул. Славутича понад 7200м2;

по вул. Петра Сагайдачного (Бородинській) понад 300м2.

У відомстві уточнили, що всі отримані матеріали досліджень будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.

Атака росіян по ДніпроГЕС - останні новини

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