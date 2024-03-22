Росія буде бити по українських об'єктах так сильно, як тільки зможе.

Російська Федерація, яка розв'язала повномаштабну війну проти України та сьогодні влучила по критичному об'єкту ДніпроГЕС, продовжить завдавати ракетних ударів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Там пояснили, чому до цього українці спостерігали майже місячну паузу в обстрілах.

"Цілком можливо, що місячна пауза із нанесення ударів з авіації дальнього радіуса дії була обумовлена ремонтом і питаннями планування. Імовірно, що санкції обмежили можливості Росії у доступі до ключових компонентів як до літаків, так і ракет", - йдеться у повідомленні.

Водночас постійні успіхи української системи протиповітряної оборони також, імовірно, ускладнили планування російських місій.

"Майже напевно, що Росія продовжить завдавати ударів по критичним об'єктам, наскільки це дозволятимуть її літаки, екіпажі і запаси озброєння, з намаганням зберігати тиск на український уряд і населення завдяки своїм дистанційним ударним можливостям", - наголошується у повідомленні.

Як відзначає розвідка, це є симптомом затяжної кампанії, оскільки тактична авіація, така як винищувачі і гелікоптери, продовжують створювати обмежений вплив на загальний перебіг війни.

Росія влаштувала дві масовані атаки по Україні

Нагадаємо, рано вранці 21 березня російські окупанти завдали масовий ракетний удар по Києву. Впродовж 44 днів обстрілів Києва не було. Для удару було задіяно 31 ракету: загарбники запустили по столиці дві балістичні ракети - "Іскандер-М" і "Кинджал". Решта 29 ракет належали до крилатого типу Х-101/Х-555.

Українські сили ППО збили усі ракети, але через падіння уламків у кількох районах столиці були пошкодження і постраждали цивільні.

Сьогодні ракетний терор ворога продовжився - зранку Росія запустила 151 повітряну ціль, щоб зруйнувати енергооб'єкти України. Одна влучила по Дніпровський ГЕС, там зайнялася пожежа. Відомо про загиблого й наслідки.

Вас також можуть зацікавити новини: