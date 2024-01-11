У поліції вважають, що ціллю ворога були саме іноземні журналісти, які висвітлюють війну.

У Харкові вже 13 постраждалих унаслідок удару російських окупантів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Харків. За оновленою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу готелю станом на зараз постраждало 13 осіб", - зазначили у Службі.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, ціллю росіян були саме іноземні журналісти, які висвітлюють події, пов’язані з військовою агресією Росії проти України.

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Як повідомляє Офіс генерального прокурора, серед поранених - два журналісти турецького медіа - громадянка Туреччини та громадянин Грузії. Наразі 10 осіб перебувають у лікарні, трьом була надана допомога на місці.

У прокуратурі додали, що попередньо, ракети типу С-300 були випущені з території Бєлгородської області Росії.

Удар по готелю у Харкові - що відомо

Як повідомляв УНІАН, увечері 10 січня російські окупаційні війська завдали ударів по центральній частині Харкова, дві ракети поцілили в готелі. На місці удару виникла пожежа.

За даними мера міста Ігоря Терехова, у готелі було 30 цивільних. Повідомлялося про 11 поранених. Серед постраждалих – турецькі журналісти. Усі 11 людей були у лікарнях, один у дуже важкому стані.

Окрім готелю постраждали житлові будинки - один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство.

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