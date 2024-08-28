Удар по готелю в Кривому Розі: кількість жертв зросла до чотирьох

Вночі рятувальники знайшли під завалами будівлі ще одне тіло.

Кількість загиблих внаслідок цинічного удару Росії по будівлі готелю у Кривому Розі зросла до чотирьох.

Як повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій, вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї особи.

"Таким чином, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало. Пошуково-рятувальні роботи завершено", - зазначили в ДСНС. Відео дня

Удар по Кривому Рогу

У ніч на 27 серпня окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Опівночі ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю.

Одругій годині ночі голова Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив, що кількість загиблих збільшилася до двох. За психологічною допомогою звернулося четверо дорослих та двоє дітей. Пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування та автотранспорт.

Усі відповідні служби відразу прибули на місце удару. Вчора ввечері зазначалося, що внаслідок нічного ракетного удару окупантів по готелю в Кривому Розі, двоє людей загинули. Це жінка та чоловік. Доля ще двох була невідомою.

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